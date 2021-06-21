В судоходстве появилась новая экомаркировка, которая указывает, что судно «Безопасно для китов»

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21 июня 2021, 08:50

Фото: соцсети

Недавно в судоходстве произошли большие перемены, итальянская Всемирная организация устойчивого развития, в рамках проекта «Друг моря» создала новую экомаркировку — «Whale-Safe», или «Безопасно для китов».

Созданная Маркировка коснется не только грузовой, но и круизной индустрии. Дело в том, что одна из основных причин гибели крупных морских обитателей – это судоходство.

Риску столкновения с судами подвергаются практически все виды китов, особенно во время миграций, когда практически вся популяция проплывает через регионы интенсивного судоходства. Об этом сообщает «Экосфера».

По приблизительным оценкам, только у западных берегов США ежегодно от судоходства погибают до 80 китов. А в Средиземноморье, каждый пятый выброшенный на берег кит имеет травмы от столкновения с судами. Надо отметить, что от столкновения погибают не только киты, очень часто это дельфины, акулы и другие крупные обитатели морей и океанов.

Зачастую, экипажи крупных судов, даже не замечают таких столкновений.

Судоперевозки и круизные прогулки становятся все более интенсивными, увеличиваясь с каждым годом, также пропорционально увеличивается и смертность китов.

Теперь, чтобы получить маркировку «Безопасно для китов», компании должны модернизировать свои суда под подводный мониторинг. Это будет включать в себя круглосуточное слежение подводного пространства на своих судах, подключение к цифровой платформе, через которую можно будет обмениваться данными о местонахождении китов. Также на судах нужно будет установить систему инфракрасных камер и человека-наблюдателя.

Конечно, моментального эффекта такие действия не принесут, но чем больше компаний получат экомаркировку, тем быстрее снизится смертность китообразных от хозяйственной и развлекательной бизнес-индустрии человека.

Киты являются неотъемлемой частью экосистемы океана, также они поддерживают популяцию фитопланктона, впитывающего углерод. И именно сегодня, эти прекрасные древние создания нуждаются в особом внимании и заботе человека.

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