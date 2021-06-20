Экоактивист на параплане с надписью «Откажись от нефти» приземлился на футбольное поле в Мюнхене, есть пострадавшие
20 июня 2021, 16:34
На матче между сборными Франции и Германии на групповом этапе чемпионата Европы по футболу в Мюнхене, активист из организации «Greenpeace» на параплане с надписью «Откажись от нефти», в надежде привлечь внимание к экологии решил, приземлиться на футбольное поле.
Просто полетать над трибунами для экоактивиста показалось недостаточным, поэтому отчаянный борец за экологию, рискуя собственной жизнью и не только своей, сбив несколько камер, совершил посадку на футбольное поле. При этом, обломки видеокамер, частей их крепежа и конструкций посыпались на головы болельщиков, несколько человек были госпитализированы.
Со своей стороны Greenpeace назвали данную ситуацию «техническим сбоем» и принесли извинения.
Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу французов.
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