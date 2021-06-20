Из-за изменения климата еще один вид крупных рыб находится под угрозой исчезновения

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20 июня 2021, 14:56

фото: соцсети

Изучая потепления климата, ученые специалисты пришли к выводу, что изменение температуры воды в океане всего на 5 градусов, ставит под угрозу популяцию акул и не только.

По мнению Дэниела Рипли, учувствовавшего в исследовании, этот фактор напрямую влияет на размножение практически всех видов акул. Дело в том, что детеныши акул защищаются от всевозможных хищников «замиранием» на одном месте в воде. А потепление воды снижает в 7 раз возможности по времени, на которое детёныш может «застыть», чтобы крупные хищные рыбы, в том числе и другие акулы не могли его обнаружить.

Потепление воды в океане лишает детенышей акул возможности скрываться от хищников. А ведь такая маскировка - это ключевой фактор выживания акул. Потепление климата с последующей потерей возможности маскироваться, приведёт к резкому снижению численности этого вида.

От повышения температуры в морях, уже происходит изменение ареала обитания некоторых экзотических рыб, они из тёплых южных широт мигрируют в северные, где температура воды ниже, при этом вытесняя местные популяции.

Миграция связанна с изменением экосистемы, что ведёт к уменьшению количества кислорода в воде и соответственно влечет гибель или полное изменение местной фауны, где пищевая цепь нарушается или видоизменяется полностью.

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