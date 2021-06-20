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В мире ежегодно пересыхают километры рек и ручьев

, 11:16

В мире ежегодно пересыхают километры рек и ручьев
Фото: соцсети

Недавно было опубликовано исследование французских учёных, которые проанализировали данные о водных стоках порядка 5615 мест по всему миру. Исследователи выяснили, что глобальное потепление не всегда напрямую влияет на иссушение. Львиная доля деградации и иссушения водных источников приходится на хозяйственную деятельность человека. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

Исследование показало, что на земле протекают 64 миллиона километров ручьёв и рек и больше половины из них пересыхают в течение года, а концу вовсе прекращают течь и иссушаются. По данным французских ученых, реки пересыхают в любом климате и во всех частях планеты. Главной причиной является человек, который бесконтрольно выкачивает воду для промышленности, сельского хозяйства, медицины и для жизнеобеспечения городов.

Печальные выводы и результаты исследования таковы, что большая часть глобальной речной сети станет течь лишь сезонно, учитывая сегодняшние потребности воды на земледелие. А многолетние полноводные реки – Нил, Инд, Колорадо – уже сегодня считаются пересыхающими. Причины – бесконтрольное выкачивание водных ресурсов человеком и потепление климата.

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