В Антарктиде увеличилась концентрация озона — в будущем это может ускорить таяние льда

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19 июня 2021, 20:14

Фото: соцсети

Учёные проанализировали данные за последние 25 лет и заметили, что в тропосфере над континентом накапливается «мигрирующий» озон из стратосферы. Больше всего его в декабре, январе и феврале — как раз когда в Южном полушарии лето, и озоновый слой особенно уязвим. Об этом сообщает портал «ШЭР».

Это тревожное открытие, потому что способность озона удерживать тепло у поверхности Земли, может спровоцировать преждевременное таяние льда и окажет серьезное влияние на будущий климат региона.

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