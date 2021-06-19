В Антарктиде увеличилась концентрация озона — в будущем это может ускорить таяние льда
19 июня 2021, 20:14
Учёные проанализировали данные за последние 25 лет и заметили, что в тропосфере над континентом накапливается «мигрирующий» озон из стратосферы. Больше всего его в декабре, январе и феврале — как раз когда в Южном полушарии лето, и озоновый слой особенно уязвим. Об этом сообщает портал «ШЭР».
Это тревожное открытие, потому что способность озона удерживать тепло у поверхности Земли, может спровоцировать преждевременное таяние льда и окажет серьезное влияние на будущий климат региона.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.