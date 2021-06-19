МЧС: Более 140 человек эвакуируют из шахты в Кузбассе после выброса метана, один человек погиб и двое пострадали

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19 июня 2021, 14:22

Фото: соцсети

В Кузбассе, в шахте-банкроте «Анжерская-Южная» после выброса метана произошло обрушение угля. В шахте находилось более 140 человек. На данный час эвакуация людей завершена. «Эвакуация завершена, люди вышли самостоятельно. Часть работников остались в шахте для проведения работ по жизнеобеспечению».

Два человека пострадали и один человек погиб в результате выброса метана с последующим обрушением породы в шахте, уточнили в пресс-службе МЧС России. Тело погибшего рабочего поднято на поверхность, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура области начала проверку по факту обрушения. На этот час, уже выявлено серьезное нарушение техники безопасности, на предприятии не хватало приборов контроля пылегазовой безопасности.

В 2019 году, на шахте уже происходили обрушения, тогда погиб один человек. Работы по добычи угля были приостановлены, но после устранения всех нарушений, предприятие возобновило свою работу. Шахта «Анжерская-Южная» находится в состоянии банкротства с начала 2016 года, но при этом продолжает свою деятельность.

Нехватка финансирования, явно отражается на технике безопасности. Надеюсь в этот раз, добыча угля будет приостановлена, до устранения всех нарушений, ведь речь идёт о человеческих жизнях.

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