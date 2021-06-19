Британские ученые подсчитали, что если работать не пять, а четыре дня в неделю, то можно замедлить глобальное потепление

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

19 июня 2021, 12:31

Фото: соцсети

Очень интересный доклад вышел на этой неделе от британских ученых-экологов. Они считают, что чем меньше офисной активности, тем меньше выбросов углекислого газа. Например, если уменьшить рабочую неделю с пяти дней до четырех, Великобритания уменьшит выбросы парниковых газов на 127 млн тонн. Всего один дополнительный выходной уже к 2025 году уменьшит выбросы автотранспорта, сжигание и потребление электричества в офисах и все вытекающие из этого производные. Для сравнения – это всего лишь на 20% меньше, чем если бы в стране вывели из эксплуатации все частные автомобили. Об этом сообщает портал «Zero Waste».

Сейчас короткую неделю тестируют по всему миру. Например, компания Unilever в Новой Зеландии запустила годичный эксперимент. В Шотландии, Испании и в некоторых странах Европы, программу реализуют на государственном уровне. Первое подведение итогов показало, что производительность компаний от этого не снижается, а наоборот увеличивается.

Дополнительный выходной освобождает время для низкоуглеродной деятельности, например занятие спортом или общение с родными и близкими, что способствует оздоровлению, как физическому, так и психологическому.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости