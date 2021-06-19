RNZ: В Новой Зеландии экологическая организация уличила себя в расизме и самораспустилась
19 июня 2021, 12:01
Одна из самых крупных и активных экологических организаций в Новой Зеландии, обвинила себя в расизме и самоликвидировалась. Группа помогала организовывать забастовки, которые стали самым масштабным уличным экодвижением в стране.
На такой отчаянный шаг, оклендское отделение международной молодежной группы по борьбе с изменением климата School Strike 4 Climate, пошла из-за расовой дискриминации. Экодвижение страны было вынуждено признать, что оно в основном состоит из «пакеха» - так на языке маори пренебрежительно называют потомков белых колонистов. А потомков местных аборигенов в движении годами притесняли.
В School Strike 4 Climate заявили, что от изменения климата гораздо больше страдают темнокожие, инвалиды и прочие меньшинства, поэтому именно они должны быть на переднем краю экологической борьбы. Ну и да, белым активистам очень стыдно, они очень извиняются и понимают, что их раскаяния никогда не будет достаточно.
Решение о роспуске было принято по предложению и под руководством чернокожих, коренных и цветных членов группы, а также других активистов и организаций. Об этом сообщает «RNZ».
Вот такая нешуточная околоэкологическая битва развернулась на жарком континенте, ну а что до борьбы с изменением климата, поскольку этой напасти противостоять больше некому, возможно, она рассосётся сама собой.
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