Ватикан собирает конференцию клириков и ученых, чтобы определить своё место в борьбе с климатическими изменениями

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18 июня 2021, 19:39

Фото: соцсети

Ватикан и наука объединяются в борьбе с изменением климата. Конференция под названием «Вера и Наука» намечена на 4 октября. На ней соберётся около 40 духовных лидеров со всего мира и 10 учёных. По замыслу организаторов, главы конфессий по итогам встречи должны оказать давление на политиков в своих странах в принятии смелых и амбициозных решений на конференции ООН в шотландском Глазго.

В Ватикане назвали конференцию ООН, которая ожидается в ноябре 2021 года, «ключевым событием в истории человечества». В преддверии саммита высшее католическое духовенство проведет крупное собрание мировых религиозных лидеров и учёных, чтобы занять общую позицию в вопросе глобального потепления. Об этом сообщает портал «Ресайкл».

«Нам предстоит сделать трудный выбор, и мы надеемся, что с Божьей благодатью у нас хватит смелости сделать этот выбор и продвинуться вперед по этим вопросам, которые определят, какой будет жизнь на нашей планете в ближайшие десятилетия и столетий», - сказал министр иностранных дел Ватикана архиепископ Пол Галлахер.

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