Южные рыбы мигрируют на север из-за глобального потепления

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18 июня 2021, 11:29

Фото: соцсети

Всё чаще и чаще в северных широтах в сети стали попадаться виды рыб, которые ранее здесь не обитали. Миграция рыб из тёплых вод в более холодные говорит об изменение климата и повышении температуры южных и северных морей. Дело в том, что повышение температуры в океанах и морях ведёт к изменению экосистемы и нарушению пищевой цепи. Например, начинается рост других видов водорослей, гибель кораллов и как следствие изменение живущих и охотящихся в этой среде рыб и организмов.

С повышением температуры изменяется количество кислорода в воде, из-за чего также сокращается ареал морской фауны.

Мигрирующие рыбы начинают вытеснять местные популяции, которые либо сокращается, либо уменьшаются в размерах, начинается конкуренция за пропитание и выживание. Датские рыболовы всё чаще обнаруживают в своих сетях нетипичных для Копенгагена видов рыб - камбалу, барабульку, тунцов, анчоусов и даже осьминогов. Местные популяции рыб при этом сокращаются, — на это тоже влияет повышение температур.

Так, например, гренландские киты не мигрировали в прошлом году на место своей зимовки и остались на холодный сезон в своих летних угодьях в море Бофорта, а это верный знак потепления Северного ледовитого океана. Такое же поведение демонстрируют нарвалы в восточной Арктике.

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