Федерация профсоюзов Татарстана выкупила Форосский парк в Крыму и планирует его застройку

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

17 июня 2021, 13:12

Фото: соцсети

Защитники Форосского парка в Крыму снова поднимают всех на уши - после того, как вырубку ООПТ и стройку, признали незаконной. Вопреки обещаниям Аксенова, арендаторы не остановились и решили взять парк измором. Внезапно в Форосском парке стали гибнуть деревья и кустарники. Все - от вековой секвойи до можжевельника. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

К примеру, по словам местных «зеленых», погибло больше 90% того, что арендатор парка пересаживал с места на место. Пересадки начались после первой волны скандала - когда Аксенову и бизнесу пришлось оправдываться за «расчистку территории» под стройку в ООПТ.

Вопреки обещаниям сохранить парк, которые Аксенов дал Кремлю в разгар скандала, несколько дней назад его чиновники подписали постановление №313 «Об изменении режима особой охраны Парка – на памятник садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым «Форосский». Как такое вообще возможно?

Там четко указано, что отныне «На территории Парка - памятника садово-паркового искусства «Форосский» разрешается размещение объектов некапитального строительства, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства и линейных объектов».

То есть если где-то торчит старый фундамент - его можно объявить капитальной постройкой и под видом реконструкции поставить 18-этажный отель на тысячу номеров. Это не метафора - Аксенов уже разрешил на участке 90:25:080101:16 работы по реконструкции здания «не более 18 этажей».

Напомним, санаторий «Форос», которому принадлежат земли, выкупила Федерация профсоюзов Татарстана. Глава этой федерации признавалась, что почти полтора миллиарда рублей на покупку дал некий спонсор. Позднее выяснилось, что этот спонсор - «Татнефть».

За последние несколько месяцев – это не первый скандал, территории ООПТ пытаются захватить и застроить все. Например, Бештаугорский заказник в Кавказских Минеральных Водах, Лосиный остров в Москве и МО, только-только, активистам удалось отстоять природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» в Волгоградской области, а вот теперь Форосский парк в Крыму. Может быть, ввести уголовное наказание и снятие с должностей? Иначе как объяснить такое грубое пренебрежение законодательством РФ в угоду лоббистам бизнеса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости