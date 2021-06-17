Электронный учёт не уменьшил проблем в лесной отрасли

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17 июня 2021, 12:47

С июля 2021 года вся лесная деятельность в стране переходит на электронные отчёты. С января в Лесной кодекс внесены поправки, которые только прибавили неясностей. А незаконная рубка леса продолжается, количество пожаров увеличивается с каждым годом.



Единая система позволит провести полный учёт сделок с древесиной - от рубки деревьев до вывоза их за границу. Президент России Владимир Путин предлагает запретить экспорт древесины ценных пород.



Новые поправки в Лесной кодекс так и не решили проблему свалок в лесах. Единые операторы в регионах не соглашаются вывозить отходы из лесных массивов, так как это не входит в их прямые обязанности. Во избежание пожаров в Федеральном агентстве лесного хозяйства предложили запретить въезд в леса на технике без специальных документов.



Учёные считают, что для решения проблем российского леса требуется комплексный подход. В России в отличие от других государств практически не реализуются лесоклиматические проекты. А ведь они могли бы принести в бюджет огромные средства.





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