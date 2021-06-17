Мощное землетрясение произошло сегодня утром в Новосибирской области

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17 июня 2021, 12:13

Фото: соцсети

Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в четверг под Искитимом в Новосибирской области. Эпицентр находился в 7 километрах на север от села Усть-Чем и в 27 километрах от Искитима. Интенсивность толчков в этом месте составила 4,1 балла по шкале MSK-64. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По наблюдениям сейсмологов, в этом районе уже случались аналогичные землетрясения, которые с большой вероятностью повторятся и будут иметь более мощную магнитуду. Последний раз толчки были зафиксированы в апреле этого года, магнитуда которых составила 3,7 балла, а сила подземных толчков в эпицентре – 4,4 по шкале MSK-64.

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