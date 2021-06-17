Ученые обеспокоены ускоренным таянием ледника Пайн-Айленд в Антарктиде

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17 июня 2021, 09:18

Фото: соцсети

Недавно, в издании Science Advances было опубликовано новое исследование по ускорению таяния шельфового ледника Пайн-Айленд и его влияние на повышение уровня моря в Антарктиде. Ученые выявили ускорение таяния, оно увеличилось на 12% за последние три года наблюдений и отступление ледника на 19 км. Исследователи утверждают, что скорость таяния начала расти с 2017 года и на сегодняшний день продолжает ускоряться. Они вывели усредненную цифру таяния ледника в год, она составляет примерно 9 км.

Такое таяние ледника ученые связывают не с увеличением температуры воздуха, а изменением температуры моря, а точнее с теплым подводным течением. Поскольку основная масса ледника находится ниже уровня моря.

Из их работы следует, что Пайн-Айленд и несколько других ледников добавляют в океан более 150 кубических км льда. Вероятность дальнейшего отступления шельфового ледника в ближайшие годы или десятилетия остается неясной, но если тенденция продолжится, то сброс воды в мировой океан возрастет с 20 млрд до 100 млрд тонн в год, повысив уровень воды в мировом океане примерно на 10 мм.

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