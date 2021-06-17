В Самаре на территории Ботанического сада строится церковь с нарушением законодательства

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17 июня 2021, 08:20

Фото: соцсети

Скандальная история с застройкой Ботанического сада в Самаре получила продолжение. Решением Арбитражного суда Самарской области были приостановлены работы по строительству церкви и детского епархиального центра на участке сада. С марта против этой застройки выступают тысячи жителей Самары. Петиция с требованием остановить работы и провести публичные слушания уже набрала около 5000 подписей. Об этом сообщает портал «ЭкоПротесты.Россия».

Неожиданно с иском к Самарской епархии РПЦ обратилась областная инспекция Госстройнадзора. С самого начала было известно, что разрешение на производство работ у епархии отсутствует. Сама епархия объясняет, что все бумаги почти готовы, просто чуть задержалась процедура изменения данных о назначении бывших земель Ботанического сада.

И вот тут начинается самое интересное. Ботанический сад — имеет статус особо охраняемой природной территории. Изымать земли особо охраняемых территорий нельзя. На каком основании это сделали — вопрос вопросов. В Епархии утверждают, что от сада отрезан участок площадью 0,5 Га, но взамен сад получил компенсационную площадь такого же размера.

На спорном участке уже залит фундамент будущей церкви.

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