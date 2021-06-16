С лесными пожарами в России борются занижением потерь

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16 июня 2021, 16:32

Уже к 10 апреля 2021 г. пресс-служба Авиалесоохраны сообщала, что лесные пожары тушат на площади 822 гектаров. Старт к палу травы дали государственные структуры – это считается противопожарной мерой в федеральных и региональных планах. Лесники начинают обжигать траву от своих лесов, а люди думают: «Если им можно, то почему нам нельзя?» Потом власти стали занижать размах. Дистанционный мониторинг системы «ИСДМ Рослесхоз», показывал, что с начала года по 24 мая лесные пожары в Тюменской области охватили более 1, 27 млн гектаров, а в официальной сводке Авиалесоохраны говорилось о менее чем 200 тысячах гектаров.



Оказалось, что самая большая категория, охваченная огнём в Тюменской области, – бывшие колхозные и совхозные леса. До недавнего времени, если их пожирало пламя, это вообще не считалось лесными пожарами. В Лесной фонд их внесли недавно, но лесники часто даже не знают, где граница между этими «довесками» и землями сельхозназначения, за которые они вообще не отвечают. А «ничей» пожар не считается пожаром. В итоге до появления в той же Тюменской области профессионалов из федерального резерва Авиалесоохраны огонь бушевал больше трёх недель. И достиг размаха, когда ничего кроме дождей уже не поможет.



По официальной статистике, пожары лета 2019 г. «съели» 15, 7 млн гектаров. Это в 60 с лишним раз превышает территорию Москвы, но далеко не рекорд: в 2012‑м сгорело 18, 2 млн га, а в 2018-м – 15, 4 млн гектаров. Почему же лесные пожары стали главной темой именно в 2019-м? Оказалось, в том году не повезло с ветрами: смог на две недели затянул сибирские мегаполисы и вылился в медийный скандал. В 2019 г. тоже ярко горели леса в 800 км от Красноярска, но ветер уносил дым в сторону Якутии.



В возникновении пожаров винят уничтожение государственной службы лесничества. В 2006 году уволили 83 тыс. лесников-обходчиков, сохранив всего 680 инспекторов в составе Росприроднадзора. В России сейчас примерно столько же лесников, сколько в скромной Беларуси, – остальных распустили ради той же экономии. А возможно, чтобы не мешали воровать древесину.



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