CNN считает, что проблема на атомной станции, на юге КНР может стать причиной катастрофы

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16 июня 2021, 14:30 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: CNN

Минохраны окружающей среды (МООС) КНР считает, что причиной значительного повышения уровня радиации на АЭС «Тайшань» стало повреждение «топливных стержней» (возможно имеются в виду графитовые стержни, с помощью которых управляется процесс, происходящий в реакторах). Французская фирма, строившая и эксплуатирующая эту станцию, обратилась за помощью в Вашингтон. CNN провел своё расследование и пришёл к неутешительным выводам.

В сообщении МООС КНР говорится: «В настоящее время в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах, нормативные требования выполняются, операционная безопасность станции также обеспечивается».

В первом энергоблоке насчитывается 60 тыс. топливных стержней. Опять же не понятно, о чём речь идет о графитовых стержнях или о ТВЭЛах. Эту станцию обсуживает французская энергетическая компания Electricite de France (EDF), которая сама толком не разобралась в причинах случившегося, но уже успела отписать кляузу на своих китайских партнёров в Вашингтон. Интересно почему они обращаются к США, как к третейскому суду? Что бы понять это, обратимся к довольно подробной публикации CNN на данную тему.

Оказывается, что французы направили жалобу не куда-нибудь, а прямиком правительству США, предупреждая о радиологической угрозе (похоже – перепугались не на шутку). Указывалось, что именно китайское Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) повинно в завышении допустимого уровня норм радиации за пределами АЭС «Тайшань» в провинции Гуандун. Это делается для того, чтобы не допустить вынужденной остановки работы станции. Китай вряд ли пойдёт на её остановку, потому что годовой ВВП провинции Гуандун составляет примерно 1,6 трлн долларов, столько же в год производит вся Россия или Южная Корея.

Французская сторона считает, что США в состоянии надавить на Китай, заставив его предпринять экстренные меры для устранения неполадок, имеющих критичный характер.

Французская организация Framatome уже запросила техническую помощь США для решения проблемы на китайской станции. Кстати, отмечается, что NNSA провело за последнее время несколько экстренных совещаний, посвящённых проблеме на АЭС «Тайшань». Значит Пекин все же ей обеспокоен.

В свою очередь руководство АЭС «Тайшань» разместило на сайте станции сообщение о том, что оба её реактора находятся в рабочем состоянии, добавив, и что энергоблок № 2 недавно завершил «капитальный ремонт» и «успешно подключился к сети 10 июня 2021 года». Но, причина капитального ремонта не указывается.

В материале CNN утечку радиации связали с «деградацией корпуса топливных стержней», значит все-таки речь идёт о ТВЭЛах. В письме, направленном Министерству энергетики США Framatome сообщает: «Ситуация представляет собой неминуемую радиологическую угрозу для объекта и населения, и Framatome срочно запрашивает разрешение на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возврата станции к нормальной работе». Судя по всему, речь идет о засекреченных технологиях, которые используют совместно французская и американская стороны.

Вашингтон в свою очередь заявил, что на данный момент ситуация на АЭС «Тайшань» не находится на «кризисном уровне», но, она явно усугубляется и требует мониторинга.

ТК CNN, опираясь на комментарии экспертов пришёл к выводу что проблема с китайской станцией может обернуться катастрофой. Подчеркивается, что город Тайшань имеет население около 950 тыс. человек, в провинции Гуандун проживает 126 млн жителей и все они являются заложниками ситуации, сложившейся на АЭС.

По данным Китайской ассоциации ядерной энергии, по состоянию на март 2021 года в Китае было 16 действующих атомных станций с 49 ядерными реакторами, общая генерирующая мощность которых составляла 51000 Мватт, это примерно 5% от всей вырабатываемо в КНР электроэнергии.



Сложно судить что там, в реальности происходит, но, похоже, Китаю следует связать свою ядерную энергетику с более надёжным российским подрядчиком - «Росатомом».

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