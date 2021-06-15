До пяти миллионов диких птиц отлавливают в Средиземноморье в год

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15 июня 2021, 20:00

Фото: соцсети

В некоторых странах, например в Турции и Египте, отлов достигает промышленных масштабов, в ловчих сетях погибают миллионы птиц. Такой бесконтрольный, можно сказать варварский отлов пернатых уже начинает приводить к исчезновению целых видов.

Ситуация сильно ухудшается из-за использования современных технологий, например, применения птичьего клея или имитации крика пернатых. В результате погибает намного больше особей, чем нужно для пропитания охотников.

По словам исследователя, руководителя Центра миграции и демографии птиц NIOO-KNAW Ван дер Йогда, отлов в Средиземноморье не всегда ведется с целью пропитания. Например, на Мальте, в Италии, Франции, Испании — это просто традиция. В результате таких действий, а также глобального потепления и расширения сельскохозяйственных угодий птицам сейчас приходится особенно тяжело. Почти полностью исчезли европейские горлицы, под угрозой гибели популяции - перепела, иволги и сокола.

Это проблема касается не только Средиземноморья, так например, из-за нищеты и быстрорастущего населения отлов перелетных птиц – в некоторых регионах становится одним из источников выживания населения.

Ловцы не думают об исчезновении целых видов птиц. Например, в прошлом году охотники начинали отлов осенью, что позволяло пернатым добраться до мест их традиционного гнездования. Теперь птиц ловят круглый год. А это, практически, не оставляет им шансов на размножение и выживание.

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