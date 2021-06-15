ПАУ «Сухой» в течение трех лет сливает неочищенные отходы в реку Каменку

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15 июня 2021, 14:26

Фото: соцсети

Примерно с начала мая, в Новосибирске, вода в реке Каменка изменила цвет на желто-бурый сопровождающийся неприятными запахами. Местные жители пошли на запах, и обнаружили, трубу, через которую бьёт оранжевая жижа, скрытая в бетонной стене. На этом месте находится выпуск коллектора Чкаловского ремонтно-механического завода. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

Министр природы региона Андрей Даниленко подтвердил, что данный выпуск эксплуатируется ПАО «Компания «Сухой». Сейчас все материалы проверок направлены в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. Похоже, ПАО «Сухой», наконец, доигрался.

Точно так же река была загажена в прошлом году. Тогда Росприроднадзор провел на «Сухом» проверку, по результатам которой выкатил акт о 10 нарушениях. Там был и слив неочищенных стоков в реку Каменка и ручей Согра, причем эта дрянь сливалась даже без учета ее объема, и превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и полное - в течение трех лет - отсутствие контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках, и липовые паспорта на установки газоочистки - при том, что замеры их эффективности вообще не производились. «Также было установлено, что циклон (установка газоочистки), установленный на ист. 0251, работает не эффективно (значения являются отрицательными)», - это из акта РПН.

Понятно, что «Сухой», так показательно игнорирующий природоохранное законодательство, и со своими отходами обращался так же бездумно. К примеру, в отчетах для РПН компания указала, что на протяжении почти полутора лет сдавала отходы МУП «Спецавтохозяйство» - но никаких подтверждающих документов в ходе проверки предоставить не смогла.

Учитывая регулярность нарушений, «Сухой» вряд ли отделается минимальным штрафом или предупреждением.

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