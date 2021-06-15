Более 2,2 миллиарда рублей выделяется на ликвидацию свалок в России

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15 июня 2021, 08:59

Фото: соцсети

В рамках национального проекта «Экология» на проблему несанкционированных свалок и сильного загрязнения воздуха будет дополнительно выделено 7 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств подписал Михаил Мишустин.

На ликвидацию свалок дополнительно направят 900 млн рублей, деньги получат пять регионов России. Это Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области.

Дополнительно, в рамках проекта «Чистая страна», в Московскую область направят 1,3 млрд рублей для рекультивации семи мусорных полигонов. В их числе – «Царёво», «Слизнево», «Вальцово», «Съяново», «Часцы», «Каурцево», «Парфёново».

Проблема мусора в нашей стране стоит очень остро. Многие мусорные полигоны уже исчерпали свои возможности. Несанкционированные свалки отравляют окружающую среду, давно пора навести порядок. Отходы разного класса опасности захораниваются с нарушениями, а зачастую просто свозятся в одно место. Росприроднадзор периодически фиксирует такого рода нарушения.

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