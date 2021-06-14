Швейцария отклонила законопроект об ограничении применения пестицидов

Швейцарское сельскохозяйственное лобби убедило правительство не отказываться от применения пестицидов. На проведенном референдуме были отклонены поправки в закон о выбросах углекислого газа. Закон предусматривал дополнительные налоги с целью сокращения выбросов СО2. Также, был отклонен закон о лишении субсидий за применение пестицидов.
Очень странное решение помешанных на экологии швейцарцев, особенно если учесть их мясные предпочтения. Они практически не покупают мясо из фермерских хозяйств, а едят в основном мясо естественного выпаса в альпийских лугах.
Зато принят новый закон по противодействию пандемии, который наделяет еще большей властью правительство и дополнительными полномочиями.
Ну что сказать, экологическая повестка у этой страны отсутствует, зато очень ярко выраженная внутриполитическая.
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