Ученые считают, что в потеплении климата виноват человек

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14 июня 2021, 15:49

Фото: соцсети

Многие эксперты сходятся во мнении, что в отличие от природы, наибольшее воздействие на изменение климата оказывает человеческий фактор.

Большие надежды на приостановку потепления планеты были возложены на возникшее в 2020 году редкое природное явление Ла-Нинья.

Ла-Нинья – это метеорологическое явление, возникающее в Тихом океане, приносящее холода и осадки. Но прогнозы не оправдались и потепление продолжилось. Редкое погодное формирование образовывается, когда сильные ветра сдувают слой теплой воды и уносят его от Южной Америки в сторону Индонезии, а их место занимает холодная вода из глубин.

Но, к сожалению 2020 год побил по теплу рекордный 2016 год, что подтверждает антропогенное влияние человека на климат.

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