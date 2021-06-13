К 2025 году в ЕС введут экологический стандарт, который поможет сократить выбросы на четверть

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13 июня 2021, 15:12

Фото: соцсети

Загрязнение воздуха представляет серьезную опасность для здоровья человека. В Европе планируют ввести стандарт Евро 7, который поможет сократить выбросы оксида азота на четверть у транспорта малой и большой грузоподъемности. Об этом сообщает портал «ШЭР».

К 2050 году ЕС планирует выйти на сокращение выбросов на 93% за счет увеличения уровня электрификации, если к 2035 и 2040 годам, соответственно, будет достигнута 100% доля продаж автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Львиная доля выбросов лежит на большегрузах. В соответствии с принятой в настоящее время политикой, совокупные выбросы сократятся на 37% к 2050 году, что позволит предотвратить 35 000 преждевременных смертей в Европе. Это может быть переход на экотопливо или электродвигатели или устранение грузовиков из города. В Москве уже сейчас большегрузам нельзя ездить транзитом через город, а в июле им запретят въезд на МКАД.

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