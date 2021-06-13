Федеральные власти помогут решить проблему «ядовитого тумана» в Мончегорске

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13 июня 2021, 12:37

Фото: соцсети

В настоящее время квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют только в 12 городах. По новому закону этот список может расшириться в несколько раз. Перечень будет формировать Правительство России, опираясь на объективные данные о загрязнении воздуха и обращения граждан. Об этом сообщает «Полярный дозор».

Предполагается, что в Мурманской области под действие закона будет подпадать Мончегорск. Федеральные власти утвердят комплексный план по снижению выбросов на территории города, персональную ответственность за выполнение которого будет нести глава региона.

Проблему «ядовитого тумана» надо решать во многих городах, так за последний год жалобы поступали из Тольятти, Армянска, Мончегорска, Новосибирска, Челябинска и Уфы. Основная причина – это заводы по производству химии или как в Тольятти, неправильное сжигание отходов.

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