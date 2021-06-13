Арт-скульптура из мусора лидеров G7 появилась в Корноуле на юге Англии
13 июня 2021, 11:51
Скульптура из электронного мусора лидеров G7 в форме горы Рамшор появилась в Корноуле. Ангелу Меркель, Джо Байдена и Бориса Джонсона вылепили из электронного мусора. Вместе с ними изображены председатель правительства Японии Ёсихидэ Суга, президент Франции Эмманюэль Макрона, глава Совета министров Италии Марио Драги, и премьер Канады Джастин Трюдо.
Арт-объект призван подчеркнуть ущерб, причиненный экологии от утилизации электронных устройств.
Согласно докладу Организации Объединенных Наций, в 2019 году во всем мире было произведено более 53 миллионов тонн электронных отходов - это на 9 миллионов тонн больше, чем пять лет назад.
Уже нет сомнений, что экологическая повестка станет едва ли не главной темой обсуждения лидеров «большой семёрки».
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