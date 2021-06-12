Канадское озеро Эйбрахам легко воспламеняется

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12 июня 2021, 15:24

Фото: соцсети

Озеро с замершими пузырьками метана просто поражает воображение своей «космической» красотой. Оно было создано в 70-е годы прошлого века во время строительства плотины на реке Северный Саскачеван.

Обычно, озёра находятся под снегом, поэтому увидеть прозрачный лёд большая редкость. Но Эйбрахам в Канаде кристально-чистое.

Метан, вырабатываемый растениями, беспрерывно поднимается к поверхности, где лёд окутывает газовые пузырьки. В результате получаются целые столбы из таких метановых кругов.

Озеро быстровоспламеняемо. Если пробурить небольшое отверстие во льду и поджечь, то произойдет маленький взрыв, и газ будет гореть несколько секунд.

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