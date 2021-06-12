726 гектар реликтового леса в Подмосковье вырубят под застройку

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12 июня 2021, 13:13

Фото: соцсети

Мособлархитектура приговорила 726 гектаров леса, который питает Москву и московскую область кислородом к застройке. Лес вошел в новый Генплан Одинцовского района. План подписал Совет депутатов, несмотря на категоричный запрет Федерального агентства лесного хозяйства. Об этом сообщают «Новые известия».

Рослесхоз подал в суд на Совет депутатов, разбирательство длилось почти два года. Суд принял сторону застройщиков. Теперь судя по всему, от леса ничего не останется, а на его месте вырастут новые коттеджные посёлки и развлекательные торговые центры вблизи Звенигорода.

За ходом судов следили местные жители, которые просто завалили письмами администрацию, включая президента РФ. Но, реакции нет, лес приговорили к казни, как и экологию Москвы и Подмосковья.

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