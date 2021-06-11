МГТУ им. Баумана обвинили в незаконном сжигании мусора

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11 июня 2021, 19:04

Фото: соцсети

В экоповестку дня неожиданно попал один из самых престижных ВУЗов Москвы, МГТУ им. Баумана. Судя по всему, образовательное учреждение регулярно сжигало мусор на территории Гребневского питомника, где у ВУЗа расположена учебная база «Камшиловка». На видео, распространённом в соцсети хорошо видно, как пожарные машины не могут прорваться к огню из-за запертых стальных ворот. Три пожарных расчета в буквальном смысле взламывали ворота, чтобы приблизиться к огню. Судя по всему, авторы этого огненного бесчинства на территории питомника, терпеливо ждали, пока мусор полностью прогорит. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

Должность ректора МГТУ им. Баумана занимает Анатолий Александров. Ещё и года не прошло, как Росприроднадзор обнаружил несоответствия (это ещё мягко сказано) отчётов о производственном экологическом контроле и декларацией о воздействии на окружающую среду, поступившей от руководства данного ВУЗа. А в 2016 году при плановой проверке выяснилось, что отходы I класса опасности (ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные лампы) просто свалены кучами у стены. А отходы III-IV класса опасности от деятельности автохозяйства вуза бесследно исчезают в неизвестном направлении.

Местные жители уверяют, что мусор на территории питомнику жгут как минимум с 2016 года. А ближайшие населенные пункты просто задыхаются от едкого дыма, но вот парадокс, на жалобы и обращения местных жителей, контролирующие службы не реагирует уже без малого пять лет.

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