Экологи обеспокоены планами строительства дороги через Куноватский заказник
11 июня 2021, 15:37
Непонятная ситуация разворачивается на территории Куноватского заказника в ЯНАО. Роснедра собираются выдавать лицензии на нефтедобычу на участках, доступ к которым возможен только через территорию Куноватского заказника. Активисты Greenpeace России обеспокоены судьбой редких белых журавлей.
Сегодня редчайшая якутская популяция стерхов достигает около четырех тысяч особей и занесена в Красную книгу. Также дорога через заказник нарушит привычную среду обитания огромного количества редких растений и животных, а работа тяжелой техники распугает птиц и зверей. Об этом сообщает «НИА Экология».
Региональные власти заверяют, что лицензионные участки не пересекают границы заповедников и на их территориях никакие работы вестись не будут. Но так ли это?
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