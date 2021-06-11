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Экологи обеспокоены планами строительства дороги через Куноватский заказник

, 15:37

Экологи обеспокоены планами строительства дороги через Куноватский заказник
Фото: с сайта «НИА Экология»

Непонятная ситуация разворачивается на территории Куноватского заказника в ЯНАО. Роснедра собираются выдавать лицензии на нефтедобычу на участках, доступ к которым возможен только через территорию Куноватского заказника. Активисты Greenpeace России обеспокоены судьбой редких белых журавлей.

Сегодня редчайшая якутская популяция стерхов достигает около четырех тысяч особей и занесена в Красную книгу. Также дорога через заказник нарушит привычную среду обитания огромного количества редких растений и животных, а работа тяжелой техники распугает птиц и зверей. Об этом сообщает «НИА Экология».

Региональные власти заверяют, что лицензионные участки не пересекают границы заповедников и на их территориях никакие работы вестись не будут. Но так ли это?

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