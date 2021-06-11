Жители Екатеринбурга протестуют против строительства «Логопарка» рядом с озером Шарташ

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11 июня 2021, 13:48

Фото: соцсети

Жители Свердловской области протестуют против строительства логистического центра «Уральский», строящегося в непосредственной близости с памятником природы - озером Шарташ и ООПТ Шарташским лесопарком. На сегодняшний день жители собрали 41 тысячу подписей под обращением к губернатору Евгению Куйвашеву. Об этом сообщает портал «ЭкоПротесты.Россия».

В конце марта на площади более 100 Га началась вырубка деревьев и подготовка к строительству. Жители считают, что за названием "логистический парк" скрывается обычная промзона, а это - стоящие в очереди фуры, бетонные заборы и склады. Значительную часть грузопотока будут составлять скоропортящиеся продукты.

Экологи уверены, что строительство «Логопарка» в такой близости от озера приведет к его загрязнению, и требуют провести общественные слушания. Застройщик уже уничтожил 500 деревьев.

Около 15 лет назад этот участок земли был продан частным лицам, но до 2021 года его не трогали.

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