Мария Захарова сообщила, что облёт Белоруссии ведёт к дополнительному выбросу 250 тонн СО2 в день

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10 июня 2021, 17:49

Фото: соцсети

В преддверии саммита в Великобритании Мария Захарова заявила, что обход Европейскими авиакомпании воздушного пространства Белоруссии обходится планете в увеличении выбросов углерода на 250 тонн в день.

Отказ европейских авиационных компаний летать через воздушное пространство Белоруссии приводит к удлинению маршрутов авиалайнеров и к использованию значительно большего количества топлива, чем прежде.

«Было бы совершенно справедливо упомянуть и об очевидном экологическом аспекте этого вопроса, учитывая, что именно экологическая повестка сейчас выходит на первый план», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И это происходит параллельно с письмом к лидерам правительств «G7», которое подписали одновременно 120 Нобелевских лауреата. Ученые предупреждают об опасностях изменения климата и просят правительства стран «большой семерки» снизить выбросы углекислого газа вдвое к 2030 году.

Интересно, почему по этому поводу молчит шведская школьница и экофеномен XXI века Грета Тумберг?

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