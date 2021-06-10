Абу-Даби протестирует технологию, способствующую выпадению дождей

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10 июня 2021, 16:49

Фото: соцсети

Национальный центр метеорологии, Абу-Даби, ОАЭ, протестирует новую технологию по увеличению осадков в регионе, в рамках Исследовательской программы ОАЭ по науке об усилении дождя.

Эта технология уже была протестирована в Финляндии, во время эксперимента с облаками Палласа и Великобритании.

Суть заключается в том, что до земли доходят только крупные капли воды и затем проливаются в виде дождя, а мелкие капли испаряются по пути. С помощью электрического импульса, капли будут притягиваться друг другу и образовывать более большие, которые смогут достигнуть поверхности земли.

Чтобы доставлять электричество в облака, был испытан дрон Skywalker X8 с неподвижным крылом. Сейчас испытания продолжаться на Аравийском полуострове, где дожди большая редкость. Ожидаемый результат – орошение пустыни в будущем.

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