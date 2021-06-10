Нобелевские лауреаты призвали власти стран G7 вдвое сократить парниковую эмиссию к 2030 году

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10 июня 2021, 08:46

Фото: соцсети

По сообщению ТАСС, в преддверии саммита в Великобритании более 120 Нобелевских лауреатов подписали декларацию, обращенную к лидерам правительств «большой семерки».

Выдающиеся ученые предупреждают о рисках связанных и изменением климата и просят снизить выбросы углекислого газа вдвое к 2030 году.

В обращении подчеркивается, что у людей остается все меньше времени на исправление ситуации с потеплением климата и скоро ситуация может стать необратимой для биосферы.

Глобальное потепление может уничтожить все живое на планете, учёные призвали власти государств удвоить усилия по борьбе с изменениями климата.

Йохан Рокстрем отметил, что обладатели самой престижной награды впервые прямо обращаются к человечеству с просьбой повлиять на климатические процессы и их изменения.

Климатологи всего мира бьют тревогу. Бездумное, даже варварское отношение к природе уже влияет на сокращение биоразнообразия и здоровье населения.

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