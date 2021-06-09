Жители Владивостока обнаружили место, где разделывают животных и сжигают их останки

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9 июня 2021, 16:27

Фото: соцсети

Прямо в черте Владивостока люди обнаружили место, где неизвестные уже долгое время разделывают животных и сжигают их останки. В этот лес жители ходят на пикники, гуляют здесь с собаками, и были шокированы такой находкой. Надзорные органы и полиция не в курсе ситуации. Об этом сообщает портал «Зеленая Россия».

Ещё до этого места чувствуется запах разложения. Когда подходишь ближе, перед глазами открывается жуткая картина. На пластиковых поддонах лежат кости, куски мяса и внутренние органы животных. На земле стоит тазик со сваренными макаронами. Из веток, досок и кирпичей сделали стол и стулья. На столе видны кровяные разводы. На деревьях висит с десяток полиэтиленовых пакетов. На них тоже видны подтёки.

Груда сожжённых костей говорит о том, что здесь разделали не одно животное. Однако неизвестно, их убивают на месте или приносят мёртвыми, чтобы разделать. На земле валяются кости, мясо на которых ещё не успело сгнить. Чуть ниже по косогору лежат остатки рыбы и орган, напоминающий печень крупного животного.

В прокуратуре Приморья прокомментировали, что о таких находках нужно сообщать в полицию, которая должна будет установить подозреваемых и обстоятельства происшествия. От этого будет зависеть наказание для виновных. Если будет установлено жестокое обращение с животными, то по ст. 245 УК РФ им может грозить до 5 лет лишения свободы.

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