Учёные воскресили червей-коловраток, замёрзших 24 тысячи лет назад

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9 июня 2021, 13:47

Фото: с портала «PostNews»

Исследователи из России, США, Германии и Чехии обнаружили их в образцах, собранных в Якутии. Коловратки не только оттаяли и воскресли, но и смогли размножиться и пережить повторную заморозку. Об этом сообщает «PostNews».

«Мечта писателей-фантастов — многоклеточное существо можно заморозить и хранить на протяжении многих тысяч лет, а затем вернуть к жизни. Конечно, пока это невозможно для более сложных организмов, однако мы сделали большой шаг, перейдя от микробов к животным, у которых есть, хоть и микроскопический, но кишечник и мозг», — заявил соавтор исследования Станислав Малявин.

Коловратки крайне выносливы. У них есть способность впадать в состояние криптобиоза — обезвоживать свой организм, чтобы переживать засуху, голод и низкое содержание кислорода.

Благодаря этому современные коловратки могут воскреснуть после пяти-шести лет в замёрзшей почве. Вероятно, у их предков был защитный механизм, который позволяет жить в мерзлоте гораздо дольше.

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