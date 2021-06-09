Великобритания запретит продажу галогенных ламп

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9 июня 2021, 13:14

Фото: соцсети

В рамках более широких усилий Великобритании по борьбе с изменением климата, правительство страны заявило о планах запретить в стране продажу галогенных ламп с сентября месяца. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Таким образом власти обеспечат переход населения королевства на более энергоэффективные светодиодные лампы. Авторы инициативы предполагают, что такой шаг позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 1,26 млн тонн, что эквивалентно удалению с дорог более полумиллиона автомобилей. В планы также входит запрет на продажу осветительных приборов, в которых нельзя заменить лампу.

В правительстве также объявили о намерении запретить продажу флуоресцентных ламп в сентябре 2023 года.

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