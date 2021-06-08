Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Госдума принялась за решение дальнейшей судьбы заповедников, нацпарков и ООПТ

, 17:05

Госдума принялась за решение дальнейшей судьбы заповедников, нацпарков и ООПТ
Фото: соцсети

Глава координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате Елена Шаройкина призвала Госдуму отклонить законопроект губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова о вовлечении в хозяйственный оборот заповедных земель (кстати, а по какой причине этот экоцидный документ не был отклонён до сих пор?). Об этом сообщает портал «Зеленый змий».

Напомним, рассчитывая застроить Кавказские Минеральные Воды, господин Владимиров предлагает изменить федеральное законодательство, в результате чего из большей части ООПТ по всей России могут быть исключены практически любые участки, возникнет угроза их разрушения в результате добычи полезных ископаемых, сплошных рубок леса, охоты и прочего бесчинства.

— Это наиболее уязвимые экологически значимые объекты для посягательств крупного бизнеса в коммерческих интересах. Рада, что все, кому небезразлична судьба наших ООПТ, чувствуют поддержку Президента Владимира Путина, который в рамках ПМЭФ-2021 отметил важность расширения заповедников и нацпарков, — заявила госпожа Шаройкина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Экономика

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью