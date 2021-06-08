Госдума принялась за решение дальнейшей судьбы заповедников, нацпарков и ООПТ

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8 июня 2021, 17:05

Фото: соцсети

Глава координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате Елена Шаройкина призвала Госдуму отклонить законопроект губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова о вовлечении в хозяйственный оборот заповедных земель (кстати, а по какой причине этот экоцидный документ не был отклонён до сих пор?). Об этом сообщает портал «Зеленый змий».

Напомним, рассчитывая застроить Кавказские Минеральные Воды, господин Владимиров предлагает изменить федеральное законодательство, в результате чего из большей части ООПТ по всей России могут быть исключены практически любые участки, возникнет угроза их разрушения в результате добычи полезных ископаемых, сплошных рубок леса, охоты и прочего бесчинства.

— Это наиболее уязвимые экологически значимые объекты для посягательств крупного бизнеса в коммерческих интересах. Рада, что все, кому небезразлична судьба наших ООПТ, чувствуют поддержку Президента Владимира Путина, который в рамках ПМЭФ-2021 отметил важность расширения заповедников и нацпарков, — заявила госпожа Шаройкина.

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