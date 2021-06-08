Светлана Радионова не даст Дерипаске уйти от эко-ответственности

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8 июня 2021, 16:26

Фото: соцсети

Похоже планам Дерипаски, по разделению своего бизнеса на «зеленый» и «не очень», не суждено сбыться. Светлана Радионова вознамерилась ввести экоаудит, который покажет законность таких сделок.

О том, что Дерипаска хочет хитроумно обезопасить свой бизнес стало известно совсем недавно. Схема проста: чтобы экологические катастрофы не мешали зарабатывать очередные миллиарды нужно попросту выделить весь «не зеленый» бизнес в отдельный сегмент. Совет директоров «Русала» уже одобрил отстранение высокоуглеродного сектора, а смену названия фирмы на Al+ будут обсуждать в конце июня. По логике, компания должна сохранить большую часть производственных активов. На их базе они будут развивать внедрение инертного анода и достижения нулевого баланса выбросов ПГ при производстве алюминия. Умно, ничего не скажешь. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

Вот только такое решение главе РПН не понравилось. Вместо того, чтобы работать над ошибками и сделать весь свой бизнес дружелюбным по отношению к экологии, компании попросту пытаются уйти от многомиллионных штрафов. Взять, например, аварию на Норникеле: если бы компания по документам принадлежала кому-то другому, то за разлитую нефть платить было бы некому.

Так что РПН предлагает перед принятием решения о разделении активов проходить экологический аудит. Такая проверка должна помочь надзорным органам понять, кто будет нести ответственность за вред, нанесенный природе. Чтобы миллиардеры не только в свои карманы деньги складывали, но и думали о будущем.

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