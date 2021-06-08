Из китайского заповедника сбежали 15 слонов

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8 июня 2021, 14:03

Фото: с сайта «НИА Экология»

Из заповедника Китая сбежали 15 азиатских слонов, которые являются охраняемым видом животных в стране. Шествие стада оставалось незамеченным несколько месяцев. Животных заметили, когда они уже преодолели порядка 500 километров. Об этом сообщает «НИА Экология».

При этом слоны нанесли серьезный урон местным жителям. После них остались разоренные сараи, опустошенные резервуары с водой и вытоптанные кукурузные поля. Предварительный ущерб насчитывает более одного миллиона долларов.

Как сообщает «Моя планета», на данный момент за стадом следят девять дронов и 360 специалистов. Пока эксперты не могут сказать, что спровоцировало слонов на такие перемещения. Некоторые утверждают, что шествие началось еще в марте прошлого года. На небольшой промежуток они сделали остановку, а затем снова продолжили движение.

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