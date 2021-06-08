Ядерную энергетику отнесли к возобновляемым источникам энергии

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8 июня 2021, 13:07

Фото: соцсети

Тут нет никакой ошибки, а сплошная закономерность. Есть такая страна - Франция. Около 70% электроэнергии которой производится на АЭС.

А во Франции есть столица Париж, где было подписано Парижское климатическое соглашение. И конечно же так случайно совпало, что атомную энергию после его подписания признали «чистой» несмотря на Фукусиму, Чернобыль и прочие аналогичные казусы. Просто из уважения к устроителям мероприятия. Об этом сообщает портал «Циркулярка».

Я думаю одного этого факта достаточно, чтобы относится к «зеленой» повестке, ну скажем так с осторожностью. Вот еще пример, Евросоюз, выступающий в качестве самого рьяного поборника сохранения окружающей среды, принял противоречивое решение - не использовать воздушное пространство Белоруссии. Сжигаются сверх, ранее существовавших норм, тысячи тонн авиационного керосина. В атмосферу попадает значительно большее, чем прежде, количество двуокиси углерода.

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