Глобальное потепление вызовет землетрясения

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7 июня 2021, 16:46

Российские сейсмологи прогнозируют увеличение количества землетрясений в ближайшем будущем из-за активного таяния ледников и повышения уровня воды в мировом океане.



Землетрясения с эпицентрами, находящимися на больших глубинах, на границе земной коры и мантии, являются предметом пристального внимания сейсмологов и геологов уже по той причине, что они отличаются большой мощностью. Понимание природы этого явления было и остаётся важной задачей, для дальнейшей наработки методик прогнозирования землетрясений. Исследователи обнаружили, что, как только некоторые породы в плитах нагреваются до температуры выше 580°C, они теряют способность удерживать воду в своём теле. Теоретически такие температуры будут достигаться по мере погружения пород литосферной плиты в мантию Земли. Именно в этот момент вода покидает породу и оказывает разрушительное воздействие на более холодные слои минералов, находящиеся выше, что создаёт условия, вызывающие землетрясения.



Профессор Кубанского государственного университета (КубГУ) Владимир Бабешко давно и успешно занимается прогнозированием землетрясений.



По мнению профессора «если таяние ледников из-за глобального потепления продолжится, то поднимется уровень океана, следовательно, увеличится давление на земную кору, это приведёт к увеличению числа землетрясений». Бабешко не говорит о глубинных землетрясениях, а рассматривает их, как явление вообще. Он объясняет, что «литосферные плиты имеют разломы, они, как свободно плавающие крупные «ледники», и реагируют похоже - на один край нажали, другой поднялся». Увеличение массы воды, пребывающей в жидком состоянии, приведет хаосу в предсказании землетрясений. Это произойдёт, потому что прогнозы делаются на основе уже полученного опыта, а в новых обстоятельствах множество ранее добытых знаний окажутся бесполезными.



Учёный в шутку заметил, что нового всемирного потопа из-за глобального потепления бояться не стоит, но проблемой станут более частые и мощные землетрясения. Он также напомнил, что «мы находимся на европейской плите, и если с обратной стороны на нее надавит Мировой океан, то у нас какой-то сдвиг произойдёт».



Подробности читайте в материале «Аргументов недели».

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