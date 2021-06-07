На таймырских оленей наденут спутниковые передатчики

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

7 июня 2021, 16:35

Фото: с сайта «НИА Экология»

На северных оленей, обитающих на Таймыре, наденут ошейники со спутниковыми передатчиками. Это необходимо для отслеживания их миграционных маршрутов, которые меняются по причине потепления. Об этом сообщает «НИА Экология».

«В последние 10 лет реки вскрываются раньше срока, и во время весенних миграций на север животные с трудом их переплывают, хотя раньше спокойно переходили по льду. Особенно много на переправах гибнет беременных самок и неокрепших телят. В этом году миграция началась на 10 дней раньше привычного срока. Первые олени на наблюдательном пункте на реке Хета были замечены 7 мая (в прошлом году — лишь 16 мая). Причем, по словам очевидцев, животные двигались необычайно быстро, буквально бежали, чтобы проскочить переправы по льду. Ученые предполагают, что включается некий механизм адаптации к локальным климатическим изменениям: почуяв первые признаки весны, животные начинают движение, чтобы не попасть в климатическую «ловушку», — говорится в сообщении учёных, принявших участие в экспедиции, организованной при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF)».

Из-за изменённых маршрутов, многие животные осенью возвращаются с Таймыра не в Эвенкию, а в Якутию. Для отслеживания их перемещений за две недели планируется установка на олений 15 спутниковых ошейников. Олени при этом не испытают никакого стресса – оборудование надевается быстро – всего за несколько секунд. При этом устройства имеют продолжительный срок службы – данные будут поступать учёным на протяжении 2,5 лет.

«Подобные исследования — это не только возможность понять, как климатические изменения отражаются на состоянии популяции дикого северного оленя на Таймыре. Самой серьезной угрозой для этого вида остается браконьерство, зачастую варварское и массовое. Радиомаяки позволяют выявить ключевые места концентрации животных, миграционные маршруты и места переправ, на которых олени наиболее уязвимы. А имея эти данные, можно разрабатывать меры сохранения и защитить оленей от нелегальной добычи, — пояснил научный руководитель программы WWF России по сохранению биоразнообразия Владимир Кревер».

Популяция дикого северного оленя на российском Севере неумолимо сокращается. Так, в Поморье за 30 лет численность животных сократилась в 11 раз — до 1,5 тысяч особей. На Таймыре за 10 лет популяция стала почти вдвое меньше и сейчас составляет 450 тысяч оленей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости