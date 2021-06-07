В Казани разбираются с загрязнением Архиерейского озера
7 июня 2021, 13:37
Подключили всех: экологов, прокуратуру, Росприроднадзор. Первыми тревогу забили жители района, потому что вода в озере приобрела неестественный цвет. Оттенок воды мутно зеленый, озеро сильно пострадало. Люди уверены, что туда что-то слили. Запах вокруг стоит зловонный. Об этом сообщает портал «Зеленая Россия».
Архиерейское озеро – памятник природы регионального значения, бессточный водоём карстового происхождения. Расположено у села Тарлаши в Лаишевском районе Татарстана. Водоём является важным источником природного водоснабжения, также используется для отдыха и рыбной ловли.
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