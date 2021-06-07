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Строительство дворца спорта в Новосибирске остановили на полтора месяца, всё из-за ласточек

, 09:27

Строительство дворца спорта в Новосибирске остановили на полтора месяца, всё из-за ласточек
Фото: с портала «PostNews»

Птицы прилетели в Сибирь для гнездования и не нашли места лучше, чем песчаные насыпи на крупной городской стройке. Об этом сообщает «PostNews».

К счастью, люди заметили гнезда. Вместе с орнитологами и Минприроды было принято решение заморозить работы на полтора месяца — этого хватит, чтобы птенцы вылупились, окрепли и покинули гнезда.

После этого песок накроют, чтобы «внезапные гости» больше не мешали строительству.

Строительство дворца спорта в Новосибирске остановили на полтора месяца, всё из-за ласточекСтроительство дворца спорта в Новосибирске остановили на полтора месяца, всё из-за ласточекСтроительство дворца спорта в Новосибирске остановили на полтора месяца, всё из-за ласточек

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