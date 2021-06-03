Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Сточная система Копенгагена не выдержала нагрузки

, 18:35

Сточная система Копенгагена не выдержала нагрузки
Фото: соцсети

Из-за лопнувшей в Копенгагене канализационной трубы в Балтийское море с вечера понедельника выливалось по 700 тысяч литров нечистот каждый час. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

Во вторник стало известно, что авария устранена. Но осадок остался и у датчан, и у соседей-шведов. Особенно после того, как стало известно, что Дания годами сливала тысячи тонн экскрементов в пролив Эресунн.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия как крупнейшая мировая держава обладает «смертоносным» оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью