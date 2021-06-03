Сточная система Копенгагена не выдержала нагрузки

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3 июня 2021, 18:35

Фото: соцсети

Из-за лопнувшей в Копенгагене канализационной трубы в Балтийское море с вечера понедельника выливалось по 700 тысяч литров нечистот каждый час. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

Во вторник стало известно, что авария устранена. Но осадок остался и у датчан, и у соседей-шведов. Особенно после того, как стало известно, что Дания годами сливала тысячи тонн экскрементов в пролив Эресунн.

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