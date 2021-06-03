Разработчик дирижаблей планирует запустить регулярные рейсы в 2025 году

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3 июня 2021, 15:06

Фото: соцсети

Не смотря на то, что это не самый безопасный вид транспорта, дирижабли вновь хотят ввести в эксплуатацию. Явное преимущество дерижабля перед самолётом — гораздо меньший углеродный след. По подсчетам HAV, на одного пассажира приходится около 4,5 кг СО2. Для сравнения: реактивный бизнес-джет оставляет 53 кг на человека. Об этом сообщает портал «SavePlanetEarth».

Airlander 10 сможет с 2025 года выполнять рейсы, оставляя всего 10% от углеродного следа самолета, а в будущем — когда дирижабли станут полностью электрическими — еще меньше. Аппарат может взлетать почти с любой плоской поверхности, подниматься на высоту 2100 метров и развивать скорость 50 узлов (92,6 км/ч).

Прототип Airlander 10 совершил уже шесть испытательных полетов, некоторые из которых закончились крушением.

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