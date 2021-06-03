Расчистка реки Миасс возобновиться после нереста

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3 июня 2021, 13:32

Фото: соцсети

Очистка акватории реки Миасс в Челябинске возобновится сразу же после окончания нереста в июне. На этот год запланирована расчистка от мусора, камыша и кустарника участка реки в 42,25 гектаров между плотиной пруда Коммунар и мостом по улице Братьев Кашириных. Мероприятия по очистке реки Миасс проводятся в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщает «НИА Экология».

В 2019 и 2020 году уже были очищены участки, расположенные между элеватором, мостом на Братьев Кашириных и между плотиной пруда Коммунар и элеватором. Однако плавающие экскаваторы этим летом пройдут и по очищенным участкам, чтобы собрать там вновь появившийся мусор и растительность.

Напомним, что в том году прошла прокурорская проверка, которая выявила завышение стоимости производимых на Миассе работ на сумму в 12 миллионов рублей. По данному факту были возбуждены уголовные дела, однако минэкологии региона претензий к подрядчику не имеет.

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