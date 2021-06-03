Генпрокуратура выдала предписание Минприроде из-за упущений в охране ООПТ

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3 июня 2021, 13:18

Фото: соцсети

Генпрокуратура указала Минприроды на ненадлежащую охрану природных территорий. Так, из-за «бездействия» ведомства в ряде случаев границы заповедных земель до сих пор не поставлены на кадастровый учет, а их руководители «незаконно распоряжаются госимуществом». По мнению прокуроров, выявленные нарушения указывают на то, что сотрудники Минприроды не выполняют свои обязанности, «что способствует ослаблению особого природоохранного режима, ведет к утрате природных комплексов». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«В отсутствие должного контроля со стороны Минприроды руководителями дирекций ООПТ совершается незаконное использование государственного имущества»,— отмечается в представлении.

В качестве примера Генпрокуратура приводит ситуацию в нацпарке «Самарская Лука», бывший директор которого распорядился по своему усмотрению 3,7 млн руб., выделенных территории в качестве спонсорской помощи. Схожая ситуация произошла и в Сочинском нацпарке, указывают прокуроры: с 2001 по 2006 год дирекция без согласования с Росимуществом заключила более 180 договоров аренды. Минприроды и администрация Забайкальского нацпарка «длительное время не реагировали на незаконный захват свыше 860 га земель» на берегу озера Байкал. «Более того, попустительство Минприроды позволило сформировать рыболовный участок в границах заповедника "Джугджурский", передать часть лесов Сочинского нацпарка под охотничье хозяйство»,— констатируют в Генпрокуратуре.

В представлении обозначены системные проблемы, которые не решались годами, заявил “Ъ” директор WWF России Дмитрий Горшков: «Надеюсь, новая команда министерства уделит их решению особое внимание. В частности, созданию охранной зоны для снижения антропогенного влияния на заповедники и нацпарки». Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин указывает, что отсутствие в ЕГРН границ ООПТ грозит тем, что часть территории могут приватизировать, застроить или разрешить там охоту.

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