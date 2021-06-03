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Германия официально прекращает добычу урана

, 12:52

Германия официально прекращает добычу урана
Фото: соцсети

Последняя партия этого радиоактивного элемента покидает территорию предприятия Wismut GmbH в городе Кёнигштайн (земля Гессен). Поставка включает в себя 19,5 тонн смеси воды и оксида урана. С 1997 года закупки у предприятия осуществляла американская компания Nuclear Fuels. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Прекращение производства осуществляется под контролем Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) и Международного агентства по атомной энергии (IAEA).

В плановом порядке добыча урана в Германии завершилась в 1990 году. С 1991 года Wismut GmbH занималась восстановлением ущерба, нанесенного окружающей среде производством, и его консервацией.

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