Немецкие экологи попросили отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»
2 июня 2021, 14:49
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте организации.
Экологи утверждают, что влияние трубопровода на окружающую среду «не проверялось в предыдущем процессе утверждения». Поэтому, по их мнению, строительство следует как минимум приостановить на время новой проверки.
DUH уже подавала протест из-за разрешения на продолжение строительства «Северного потока — 2», но регулятор отклонил ее запрос. Экологи заявляли, что намерены обратиться в суд.
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